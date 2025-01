Kylian Mbappé : Un «accord» trouvé pour son retour en France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il a raté les deux derniers rassemblements d’octobre et novembre en équipe de France, Kylian Mbappé devrait logiquement faire son grand retour en mars prochain. Et selon Christophe Dugarry, l’annonce du départ de Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2026 devrait apaiser les tensions entre les deux hommes.

C’est désormais officiel, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, au terme d’un règne qui aura donc duré 14 ans au total. Un règne qui aura été notamment été marqué par certaines tensions avec des joueurs majeurs, comme Kylian Mbappé qui a loupé les deux derniers rassemblements des Bleus. Mais la situation devrait s’apaiser pour l'attaquant du Real Madrid avec cette annonce comme l’a expliqué Christophe Dugarry mardi soir dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« Comme un commun accord »

« Le départ de Deschamps va apaiser les complications, même avec Mbappé. Ça va quand même être compliqué quand il va récupérer Mbappé au mois de mars avec ce qu’il s’est passé. Il va y avoir comme un commun accord, tout est pacifié, on ne s’attaque pas, on est sérieux, on sait que ça va durer jusqu’en 2026 donc tout le monde va faire des efforts pour le bien de l’équipe de France, du brassard », a expliqué l’ancien attaquant de l’équipe de France sur l’épineux cas Mbappé, qui semblait en mauvais termes ces derniers mois avec Didier Deschamps.

« Aller au bout de cette histoire »

Selon Dugarry, Kylian Mbappé va ainsi pouvoir faire son retour en équipe de France lors du prochain rassemblent, en mars prochain, de manière plus sereine avec le départ programmé de son sélectionneur national : « Je pense qu’ils vont travailler d’un commun accord pour aller au bout de cette histoire. Ça va permettre de passifier toutes les petites histoires ». Voilà qui est dit.