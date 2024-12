Lamine Yamal refusé au PSG, Riolo annonce une sanction complètement folle

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 17 ans, Lamine Yamal est le nouveau phénomème du football mondial. L’Espagnol fait aujourd’hui les beaux jours du FC Barcelone, mais son talent ne manquerait pas d’intéresser les plus grands clubs européens. Alors qu’il a été question d’un intérêt du PSG ces derniers mois, certains supporters parisiens ne voudraient pas d’une arrivée de Yamal. De quoi faire halluciner Daniel Riolo, prêt alors à employer les grands moyens.

Au cours des derniers mois, il a été quasiment impossible de passer à côté du phénomème Lamine Yamal. Le prodige du FC Barcelone que le PSG aurait d’ailleurs voulu recruter lors du dernier mercato estival. En effet, afin de faire oublier le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le club de la capitale était visiblement prêt à faire des folies pour s’offrir l’Espagnol. Un nouveau record aurait alors pu être établi sur le marché des transferts puisque certaines rumeurs évoquaient une proposition de l’ordre de 250M€ du PSG. Ça ne s’est toutefois pas concrétisé et Yamal est ainsi resté au Barça.

Lamine Yamal face à une offre record du PSG à 250M€… Quel choix a fait la pépite du Barça ? 🤔

https://t.co/JSk78ZTTff pic.twitter.com/gNoPMsseGq — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

Barcola plutôt que Yamal au PSG ?

Les fans du FC Barcelone continuent ainsi de vibrer devant les exploits de Lamine Yamal, quand certains supporters du PSG doivent de réjouir d’un tel échec. En effet, un transfert du prodige espagnol est loin de faire l’unanimité chez les suiveurs du club de la capitale. Au moment de choisir entre Bradley Barcola ou Lamine Yamal au PSG, certains ont préféré opter pour l’international français, le percevant même comme le successeur de Kylian Mbappé.

« Pendant 2 ans tu ne mets plus les pieds au Parc des Princes »

Voyant que des supporters du PSG refuseraient l’arrivée de Lamine Yamal pour préférer Bradley Barcola, Daniel Riolo est tombé de sa chaise. Hallucinant, le journaliste RMC irait jusqu’à prendre des sanctions folles pour ces supporters en question comme il a pu l’expliquer lors de L’After Foot : « J’ai vu des commentaires sur Twitter où tu vas faire des micro-trottoirs à des supporters du PSG, des espèces de crétins qui ont 18-20 ans à qui on dit : « Vous prendriez Yamal ou Barcola ? ». Et ils disent : « Barcola, 100 fois ». Oh, tu sais ce que je fais contre eux ? Je ne mets pas une paire de gifles car je ne suis pas violent, s’ils sont abonnés, je prends la carte d’abonnement, je la déchire et pendant 2 ans tu ne mets plus les pieds au Parc des Princes ».