Mercato - OM : Le Real Madrid a tranché pour Pogba

Paul Pogba est libre et il attire les convoitises. En effet, de nombreuses formations sont intéressées par la possibilité de signer un joueur expérimenté sans avoir à débourser d’indemnité de salaire. C’est notamment le cas de l’OM, mais également du Real Madrid. Toutefois, le géant espagnol ne devrait finalement pas tenter le coup.

Pendant plusieurs années, Paul Pogba a fait le bonheur de la Juventus de Turin. En 2016, le Français a décidé de quitter la Vieille Dame pour revenir à Manchester United, chez qui il avait passé quelques saisons par le passé. Mais après six ans chez les Red Devils, le milieu de terrain est revenu chez les Bianconeri, mais malheureusement, cela ne s’est pas bien passé.

Paul Pogba a résilié son contrat avec la Juventus

Au total, Paul Pogba aura fait deux saisons lors de son second passage à la Juventus de Turin, de 2022 à 2024. En deux ans, le Français n’aura disputé que douze petits matches, la faute à de nombreuses blessures, mais également à une suspension pour dopage. L’aventure commune entre le milieu de terrain français et le club italien s’est d’ailleurs finie de manière peu flatteuse, car les deux parties ont décidé de résilier le contrat les liant.

Le Real Madrid ne devrait pas tenter le coup Paul Pogba

Paul Pogba est donc aujourd’hui libre de tout contrat et cela intéresse de nombreuses formations. En effet, le milieu de terrain n’a que 31 ans et s’il retrouve son niveau d’antan, il pourrait rapporter gros à un club, sans avoir à débourser le moindre centime en indemnité de transfert. D’après Sport, l’OM et le Real Madrid sont notamment intéressés par les services du champion du monde. Toutefois, la piste serait plus poussée du côté marseillais que madrilène. En effet, le nom de l’ancien joueur de la Juventus de Turin aurait été cité du côté de la Casa Blanca, mais cette dernière ne devrait finalement pas passer à l’action pour tenter de le faire venir. Une bonne nouvelle donc pour Pablo Longoria et les dirigeants phocéens.