Mercato - RC Lens : Un gros transfert à l’étranger est annoncé !

Le RC Lens devrait être actif durant ce mercato hivernal et va connaître de nombreux départs, notamment en défense. Abdukodir Khusanov devrait partir et pourrait être suivi par Kevin Danso. Le défenseur autrichien est sur les tablettes du VfB Stuttgart.

Le RC Lens va vivre un mercato hivernal compliqué et va se séparer de nombreux cadres. Pierre Dréossi, directeur général du club, s'est exprimé à ce sujet au micro de DAZN. Il a notamment évoqué le cas d'Abdukodir Khusanov : « Il partira, mais il y aura aussi des arrivées. » Brice Samba devrait, lui aussi, quitter les Sang et Or pour rejoindre le Stade Rennais.

Un autre cadre sur le départ

Kevin Danso est convoité à l'étranger. D'après les informations de Sky Sport DE, le défenseur autrichien aurait tapé dans l'œil du VfB Stuttgart. Si aucune offre n'a été faite pour le moment, le défenseur lensois pourrait faire son retour en Allemagne après ses années du côté d'Augsburg et de Düsseldorf.

Danso, trop cher pour Stuttgart ?

Cependant, Kevin Danso a une belle cote sur le marché des transferts et intéresse de nombreux clubs européens, ce qui devrait rendre l'opération compliquée pour Stuttgart. Sous contrat avec le RC Lens jusqu'en 2027, le club allemand pourrait avoir du mal à satisfaire les exigences des Artésiens sur le montant du transfert. Après son transfert raté à la Roma cet été, Kevin Danso se retrouve au centre des rumeurs.