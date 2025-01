Mercato : L'OM chamboule tout, le RC Lens annonce un transfert !

La rédaction

Alors que tout semblait acté pour remplacer Brice Samba par Pau Lopez, un imbroglio est venu tout chambouler, annulant ainsi la venue de l’ancien Marseillais. Si Hervé Koffi assure l’intérim dans les buts, il ne devrait pas rester titulaire longtemps. Le RC Lens cherche activement un nouveau gardien pour remplacer son désormais ex-portier, parti à Rennes.

Après le départ de Brice Samba pour le Stade Rennais, le RC Lens avait trouvé son remplaçant en la personne de Pau Lopez. Un gardien expérimenté, connaissant bien la Ligue 1. Mais un conflit avec Gérone a finalement avorté ce transfert, alors même que les Sang et Or avaient communiqué sur son arrivée. Lens se retrouve donc à devoir rechercher un nouveau remplaçant pour son poste clé.

« Si on a la possibilité de faire venir un numéro un, on le fera »

En attendant une nouvelle arrivée, Hervé Koffi garde les cages, mais cela semble temporaire. D’après les informations de L’Équipe, le RC Lens s’active pour recruter un nouveau gardien. Will Still, l’entraîneur lensois, a d’ailleurs été clair en conférence de presse : « Je lui ai dit : "Tu es numéro un pour l'instant, mais ça va dépendre de plusieurs facteurs. Si on a la possibilité de faire venir un numéro un, on le fera." Ça ne dépend pas de moi, mais il y aura de toute façon une concurrence en plus pour Hervé. […] Il comprend très bien que, dans un club qui vise l'Europe, il y a de la concurrence. Quand vous êtes transparent et honnête, il n'y a pas de problèmes. »

Quel profil ?

Le board lensois s’interroge maintenant sur le profil du futur gardien : « Il y a un point financier non négligeable. Ensuite, on veut quoi ? Un gardien plus jeune, capable d'assumer son rôle sur le long terme, ou un gardien plus expérimenté, capable d'apporter son calme et sa sérénité ? Ça reste à voir. Dans les jours ou semaines qui viennent, ça va se décider. Mais prendre un gardien, ce sera la base. »

Quoi qu’il en soit, Hervé Koffi ne devrait pas rester titulaire bien longtemps.