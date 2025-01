Kolo Muani : La chance sourit au PSG pour son transfert ?

Thomas Bourseau

Entre Luis Enrique et Randal Kolo Muani, il semble évident que le courant ne passe pas d'un point de vue purement sportif au vu de ses absences répétées sur les terrains depuis le début du mois de décembre. Annoncé notamment du côté de la Juventus en ce mercato hivernal, l'attaquant du PSG pourrait bien disposer d'un boulevard avec la blessure contractée par Niclas Füllkrug en FA Cup.

Vendredi, Aston Villa recevait West Ham en marge du 32ème de finale de FA Cup. Les Hammers n'ont pas seulement perdu la rencontre et donc toute chance de soulever la mythique Coupe d'Angleterre (2-1). Le club londonien a perdu Niclas Füllkrug au passage. En effet, dès la 15ème minute de jeu, l'international allemand est sorti en se tenant la jambe.

Füllkrug s'est blessé, la chance du PSG pour Kolo Muani à la Juventus ?

Le verdict est tombé : plusieurs semaines d'absence pour Niclas Füllkrug en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Un nouveau coup d'arrêt pour l'ex-buteur du Borussia Dortmund qui avait déjà été contraint de rester deux mois et demi sur le carreau en début de saison à cause d'une autre blessure. Et cette nouvelle pourrait bien faire les affaires du PSG. En effet, Niclas Füllkrug était pressenti comme étant l'éventuelle future recrue hivernale de la Juventus et donc une alternative de Randal Kolo Muani aux yeux des dirigeants bianconeri.

La Juventus avoue être attirée par le profil de Randal Kolo Muani !

D'ailleurs, le directeur sportif de la Vieille Dame qu'est Cristiano Giuntoli a révélé au micro de DAZN apprécier le profil de l'international français semblant être devenu indésirable au PSG pour l'entraîneur Luis Enrique. « Ronald Araújo et Randal Kolo Muani sont deux très bons joueurs. Nous espérons avoir de bonnes nouvelles la semaine prochaine en ce qui concerne les nouvelles signatures ».

Il n'y a plus qu'à patienter à présent pour connaître l'épilogue du feuilleton Randal Kolo Muani. Réponse d'ici le 3 février prochain et la clôture du mercato.