Mercato - PSG : Nouvelle folie pour le Qatar, c’est officiel ?

La piste menant à Khvicha Kvaratskhelia est revenue au premier plan ces derniers jours du côté du PSG, et elle semble bien partie pour aboutir dans les jours à venir. En effet, Antonio Conte s'est confié samedi en conférence de presse sur l'avenir de l'attaquant géorgien, et confirme de manière presque officielle son transfert imminent. Une opération qui devrait coûter aux alentours de 70M€ au propriétaires qataris du PSG.

Depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris en 2011, le club de la capitale a été habitué aux plus grosses folies sur le marché des transferts : Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi... Le Qatar n'a jamais lésiné sur les dépenses pour composer un effectif XXL. Et il semblerait que le PSG soit bien parti pour faire un nouveau coup magistral sur le mercato cet hiver.

Antonio Conte confirme le départ de Kvaratskhelia

Interrogé en conférence de presse samedi, Antonio Conte s'est exprimé sur l'avenir de son protégé offensif, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans), et semble confirmer son transfert imminent en direction du PSG : « Il y a six mois, j’ai dû convaincre ceux que je considérais comme essentiels de rester mais beaucoup voulaient prendre un autre chemin. J’ai réussi et eux aussi sont contents d’être restés mais Kvara a demandé à partir du club. Je lui ai demandé et il a confirmé cette décision. Je ressens une grande déception car j’ai passé 6 mois à essayer de le faire comprendre qu’il était au centre du club, lui montrer qu’il était important. Il avait un contrat qui devait être renouvelé et maintenant nous revenons au début. Je prends les problèmes à bras-le-corps. Cela veut dire que je n’ai pas été assez insistant pour convaincre les parties d’avancer ensemble. Aujourd’hui, je dois prendre du recul, je ne peux pas garder ceux qui ne veulent pas rester. Je l’ai fait cet été mais c’était un nouveau coup de tonnerre », a expliqué l'entraîneur de Naples, qui regrette amèrement la tournure du feuilleton Kvaratskhelia.

« Nous allons perdre un joueur important »

« Maintenant, il est vrai que Kvara, son entourage et le club négocient. Je ne veux pas que les gens pensent que j’ai opposé mon veto, je l’ai fait cet été quand je pensais pouvoir le convaincre de la qualité du projet, mais là, je n’ai pas réussi. Nous allons perdre un joueur important », poursuit l'entraîneur de Naples, qui officialise presque à lui tout seul le transfert de son attaquant. Kvaratskhelia prend donc la direction du PSG, reste à savoir quand l'opération sera annoncée...