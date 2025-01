Zinedine Zidane : Une révolution prévue à Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n’est encore officiel, mais aujourd’hui, Zinedine Zidane apparait comme le mieux placé pour remplacer Didier Deschamps. Alors que ce dernier arrêtera comme sélectionneur de l’équipe de France en 2026, Zizou pourrait alors prendre la relève. Une nouvelle que les fans de football attendent avec impatience. Et voilà que cela pourrait ne pas être sans conséquence du côté de Marseille.

Depuis 2021, Zinedine Zidane attend que le bon projet se présente à lui. Et si le rendez-vous était fixé à 2026 ? A cette date, Didier Deschamps arrêtera comme sélectionneur de l’équipe de France. La place va alors se libérer et Zizou pourrait enfin prendre la relève. Un poste dont il rêve depuis un moment. Et si cette nomination réconciliait au passage les fans de l’OM avec l’équipe de France ?

Une révélation choc : Hanouna dévoile des secrets sur l'avenir de Zidane. Restez connectés pour les détails ! ⚽ https://t.co/EzEd5usJqR — le10sport (@le10sport) January 9, 2025

« Une évidence »

Du côté de Marseille, l’équipe de France ne jouit pas d’une énorme cote de popularité auprès des fans de l’OM. Et si cela venait à changer avec la présence de Zinedine Zidane comme sélectionneur ? Une révolution pourrait alors avoir lieu comme l’a expliqué Rolland Courbis pour BFM Marseille : « L’arrivée de Zidane va-t-elle réconcilier les Marseillais avec la sélection ? Je n’y avais pas pensé à ce petit détail. Mais c’est sûr que si Zizou est à la tête de l’équipe de France, automatiquement, les passionnés amoureux de l’OM seront un peu amoureux de cette équipe de France, un peu plus que ce qu’ils en avaient l’habitude. Ça me parait être une évidence ».

Qui pour succéder à Deschamps ?

En attendant, rien n’est encore officiel. Si Zinedine Zidane apparait donc comme le favori pour succéder à Didier Deschamps, le poste de sélectionneur de l’équipe de France pourrait également revenir à quelqu’un d’autres. Thierry Henry pourrait alors devenir un candidat sérieux, lui qui a récemment quitter son poste chez les Espoirs. De même, certains ne diraient pas non pour voir Bruno Génésio débarquer, lui qui est actuellement l’entraîneur du LOSC. Affaire à suivre…