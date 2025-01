PSG : Surprise, il annonce son grand retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent des terrains depuis quasiment deux ans, Presnel Kimpembe ne semble encore prêt à reprendre la compétition puisque Luis Enrique ne le convoque pas avec le PSG. Et pourtant, le défenseur parisien assure que de son côté il est apte physiquement et promet qu’il va bientôt faire son retour.

Voilà désormais quasiment deux ans que Presnel Kimpembe n'a plus foulé les pelouses d'un stade de football. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, le défenseur du PSG a semblé très proche d'un retour en fin d'année dernière, mais Luis Enrique ne semble pas disposé à le relancer pour le moment. Et pourtant, Kimpembe se dit en forme physiquement.

Kimpembe promet un retour rapide

« Je me sens très, très bien en ce moment, sinon on ne m’aurait pas entendu. Mon retour arrive bientôt. Ce n’est pas pour rassurer les supporters, c’est simplement la vérité, sinon je n’aurais pas répondu comme cela. Les gens me connaissent et savent que je suis le soldat que je suis. Je serai de retour quand ce sera le moment. Je suis patient et j’attends le bon moment », explique-t-il au micro de RTL, avant d’être interrogé sur un éventuel retour en équipe de France.

« L’important est de retrouver des minutes avec mon club, prendre du plaisir et redevenir performant. Car sans être performant, on ne peut pas rêver de l’équipe de France. Il n’y a pas tant de temps de cela, j’espère être au Mondial 2026, mais il faut être réaliste », ajoute Presnel Kimpembe.