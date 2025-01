PSG - OM : L’appel qui a choqué tout le monde !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Georges Weah fait donc partie de ces joueurs qui ont porté le maillot du PSG et celui de l’OM durant sa carrière. Si le Libérien a laissé une plus grande trace dans la capitale, cela ne l’a pas empêché de faire son jubilé… à Marseille. Si cela en a choqué plus d’un, Weah n’a pas hésité à appeler l’OM pour cela.

Joueur du PSG de 1992 à 1995, Georges Weah n’a pas hésité quelques années plus tard à trahir le club de la capitale. La première fois a été en 2000 avec sa signature à l’OM. Appelé à la rescousse par le club phocéen, le Libérien n’a pas hésité à répondre favorablement. Et 5 années plus tard, Weah a donné un nouveau coup de couteau au PSG.

Pogba à l'OM ? 🏡 Sa recherche d'une maison en dit long sur ses intentions. Restez connectés pour plus de révélations ! https://t.co/bluaN6vKkh — le10sport (@le10sport) January 10, 2025

« Tout le monde me disait : « Non, tu ne peux pas faire ça » »

En 2005, le jubilé de Georges Weah s’est en effet tenu… au stade Vélodrome. Sans scrupule malgré les doutes de certains, le Libérien n’a pas hésité à faire appel à l’OM comme il l’a raconté à France Football : « Tout le monde me disait : « Non, tu ne peux pas faire ça ». J'ai appelé l’OM ».

« Je suis resté trois ans à Paris, ils n'ont pas voulu »

« J'ai beaucoup d'amis à Marseille. Je n'ai passé que sept mois chez eux, ils ont organisé un jubilé énorme pour moi. Je suis resté trois ans à Paris, ils n'ont pas voulu. Vous croyez que je suis fâché ? Non », a ensuite poursuivi Georges Weah.