Transfert de Kvaratskhelia : «Ce serait décevant», le PSG est attendu au tournant !

Thomas Bourseau

Le PSG semble être tout proche de mettre la main sur sa première recrue de l'hiver : Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). L'international géorgien pourrait apporter une cartouche supplémentaire au secteur offensif de Luis Enrique. Néanmoins, Ludovic Giuly conjure l'entraîneur du PSG à ne pas utiliser l'ailier du Napoli dans une position d'attaquant de pointe.

Luis Enrique s'est bâti une petite réputation depuis quelque temps dans l'esprit des supporters du PSG. Certes, il prônait déjà avec La Roja le besoin que ses attaquants soient polyvalents et capables de jouer à plusieurs positions en attaque. Mais pendant cette première partie de saison 2024/2025, le coach espagnol n'a cessé de faire permuter ses attaquants lors des compositions de départ. Et alors que l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia du Napoli est pressentie dans les jours à venir au PSG, Ludovic Giuly a prévenu Luis Enrique avant PSG - ASSE ce dimanche soir.

«Pour le mettre où ?»

Passé par le PSG, mais aussi au FC Barcelone et à l'AS Monaco, Ludovic Giuly est apparu plutôt surpris du choix du Paris Saint-Germain de se jeter sur les traces de Khvicha Kvaratskhelia en raison de son hypothétique utilisation sous la houlette de Luis Enrique. « La possibilité est forcément là si tu mets le prix. Mais pour le mettre où ? Il va à gauche ? Il y a (Bradley) Barcola et (Désiré) Doué qui est est là. Ca voudrait dire mettre l'un de ces deux joueurs de l'autre côté avec (Ousmane) Dembélé, c'est ça ? S'il le prend pour en faire un faux 9 ce serait décevant parce tu perdrais toutes les qualités qui sont les siennes ».

«Prendre ce joueur pour le mettre en numéro 9, ce serait pour moi un gros gâchis»

Sur le plateau de Free Foot, entouré de Rio Mavuba et du présentateur Alexandre Ruiz, Ludovic Giuly n'a pas manqué de souligner qu'il ne faudrait pas absolument pas se servir de Khvicha Kvaratskhelia comme point de fixation aux avant-postes. « Surtout à gauche où il se sent bien et est performant. En plus, il est assez adroit avec ses pieds devant les cages. Prendre ce joueur pour le mettre en numéro 9, ce serait pour moi un gros gâchis. »