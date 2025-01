Succession de Mbappé : Le PSG débloque le transfert «parfait» ?

Pierrick Levallet

Le PSG est en train de frapper un très grand coup sur le mercato pour remplacer Kylian Mbappé. Le club de la capitale est sur le point de s’attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia pour la somme de 80M€ cet hiver. Par la même occasion, les Rouge-et-Bleu devraient également débloquer un dossier pour Naples sur le mercato.

Le PSG est sur le point de boucler LE transfert de l’hiver. Il a plusieurs mois, Le10Sport.com vous avait révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu s’étaient mis en quête d’un nouvel ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens sont en train de finaliser l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia pour 80M€.

Le PSG joue gros cet hiver ! 🤔 Découvrez le montant du futur transfert de Kvaratskhelia et ses enjeux pour le club.

➡️ https://t.co/wtKHlNqmJa pic.twitter.com/BS3aKoYbgT — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 12, 2025

Kvaratskhelia arrive au PSG !

Toutes les parties seraient tombées d’accord. Il ne manquerait plus que quelques derniers détails à régler avant de rendre le transfert officiel. L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG va néanmoins laisser un grand vide dans l’effectif d’Antonio Conte à Naples. Le pensionnaire de Serie A chercherait donc un joueur capable de remplacer l’international géorgien.

Naples fonce sur Alejandro Garnacho !

Et dans cette optique, Naples aurait jeté son dévolu sur Alejandro Garnacho comme AS a pu le confirmer. Le transfert de l’international argentin serait même considéré comme « parfait » pour les Azzurri en raison de son profil et de son âge (20 ans). Le départ de Khvicha Kvaratskhelia vers le PSG devrait d’ailleurs débloquer Naples dans le dossier du crack de Manchester United, estimé à 70M€. À suivre...