Mercato : Il recale l’OM et justifie sa décision fracassante

Révélé à Toulouse à partir de 2009, Franck Tabanou a ensuite évolué à l’ASSE, Swansea, Grenade et Guingamp. Mais voilà que sa carrière et sa carrière auraient pu être différente. En effet, à défaut de filer en Espagne, Tabanou aurait pu connaitre un 3ème club en Ligue 1 et pas n’importe lequel : l’OM.

Aujourd’hui à la retraite, Franck Tabanou aura été l’un des visages de la Ligue 1 ces dernières saisons. Ayant évolué notamment à Toulouse et à l’ASSE, celui qui évoluait comme arrière gauche est revenu ce dimanche pour L’Equipe sur sa carrière. L’occasion pour Tabanou de révéler son départ avorté à l’OM en 2016.

L’OM voulait Tabanou

« Un transfert qui aurait pu se faire ? Après mon prêt à Saint-Étienne par Swansea (en 2016), le club me dit qu'il ne compte pas sur moi. Il me reste alors deux ans de contrat. On est le 31 août, je suis au restaurant avec ma femme. Mon agent m'appelle pour me dire que Grenade est intéressé et Marseille aussi », explique d’abord Franck Tabanou.

« J'ai choisi l'Espagne et un Championnat qui me correspondait mieux »

Ça ne s’est toutefois pas concrétisé avec l’OM et pour cause. « L'OM proposait un prêt, je préférais un transfert. Mais je n'ai même pas attendu leur réponse, j'ai choisi l'Espagne et un Championnat qui me correspondait mieux », a poursuivi celui qui a donc préféré de rejoindre Grenade.