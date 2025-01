Transferts - PSG : Un sacrifice à plusieurs millions d'euros pour quitter Paris ?

Alexis Brunet

Gianluigi Donnarumma devrait rester au PSG cet hiver, mais la question de son avenir pourrait revenir sur la table l’été prochain. L’Italien ne serait pas forcément hyper à l’aise à Paris, notamment en raison de ses relations avec Luis Enrique. Un retour en Italie pourrait donc voir le jour, où l’Inter Milan s’intéresse notamment au Parisien. Ce dernier serait d’ailleurs prêt à faire de gros efforts pour revenir en Serie A.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a quelque peu chamboulé le vestiaire parisien. L’Espagnol ne fait pas de sentiments et il n’hésite pas à mettre sur le banc certains joueurs considérés comme stars. C’était d’ailleurs le cas l’année dernière avec Kylian Mbappé qui n’était pas tout le temps présent sur le terrain dès le coup d’envoi.

Donnarumma est lui aussi parfois remplaçant

Finalement, au bout d’une seule saison commune, Kylian Mbappé a pris un chemin différent de celui de Luis Enrique en rejoignant le Real Madrid. Mais l’Espagnol lui est toujours bien présent au PSG et certains autres joueurs sont parfois victimes des méthodes de l’entraîneur parisien. C’est notamment le cas de Gianluigi Donnarumma qui, malgré son statut de star et de gardien numéro un, doit parfois prendre place sur le banc. Depuis le début de la saison, Luis Enrique a par exemple titularisé huit fois Matvey Safonov, qui est normalement le deuxième gardien parisien.

Donnarumma serait prêt à un gros sacrifice pour revenir en Serie A

Les mauvaises relations entre Luis Enrique et Gianluigi Donnarumma pourraient forcer ce dernier à aller voir ailleurs. D’après les informations de Tuttosport, le portier serait ouvert à un retour en Serie A et plus précisément du côté de l’Inter Milan qui serait intéressé pour l’été prochain. Toutefois, le salaire du numéro un parisien serait un obstacle dans cette opération, mais Donnarumma serait même prêt à baisser son salaire pour retrouver la ville de Milan. Démarrées il y a plusieurs semaines, les négociations pour la prolongation au PSG du joueur de 25 ans sont pour le moment à l’arrêt, ce qui n’augure rien de bon.