Mercato : Erreur de casting à l'OM, une offre arrive tout droit d'Allemagne !

Lilian Brassier pourrait d’ores et déjà quitter l’OM, six mois seulement après son arrivée. Sorti de la rotation par Roberto De Zerbi, l’ancien Brestois ne convainc pas et est poussé vers la sortie. Le défenseur central suscite de l’intérêt en Europe, notamment en Allemagne, où l’OM a reçu une offre concrète. Les Marseillais comptent sur cette vente pour recruter un nouveau joueur en défense.

Seulement six mois après son arrivée sur la Canebière, Lilian Brassier pourrait faire ses valises. Relégué dans la hiérarchie à son poste, il se retrouve derrière Geoffrey Kondogbia et Derek Cornelius. Arrivé à l’OM sous forme de prêt avec une obligation d’achat à 12 M€, l’ancien Brestois n’a pas convaincu, mais continue d’attirer les regards.

Une offre allemande

Si l’OM souhaite se séparer de Lilian Brassier, le club n’a reçu pour l’instant qu’une seule offre concrète. Grand habitué du championnat français, le défenseur gaucher pourrait bien poursuivre sa carrière à l’étranger. Selon les informations de L’Équipe, une offre en provenance d’Allemagne aurait été transmise pour recruter Lilian Brassier.

L’OM se renforce en défense

L’OM a déjà entamé son mercato hivernal et ne compte pas s’arrêter là. Les Phocéens ont renforcé leur secteur défensif avec l’arrivée de Luiz Felipe Ramos au Vélodrome. Un renfort de poids pour les Olympiens, qui, selon La Tribune OM, souhaitent poursuivre leurs efforts en défense et pourraient accueillir un ou plusieurs autres joueurs dans les semaines à venir.