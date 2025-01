Mercato : Le PSG va déclencher un transfert à 50M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais le PSG est très avancé concernant le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Alors que le transfert du Géorgien devrait être réglé dès la semaine prochaine, Naples lui cherche activement un remplaçant. Le club italien aurait coché le nom d’un phénomène de Premier League, évalué à 50M€.

Le mois de janvier pourrait être crucial concernant la suite de la saison du PSG. En effet, alors que Paris jouera sa survie en Ligue des Champions le 22 janvier prochain au Parc des Princes, le mercato hivernal pourrait permettre à la formation de Luis Enrique de se renforcer. Depuis quelques jours, le PSG a beaucoup travaillé sur la venue de Khvicha Kvaratskhelia.

Un transfuge inattendu pourrait changer la donne au PSG ! Le remplaçant de Skriniar en approche… 🔥

➡️ https://t.co/ntMAW0VzPC pic.twitter.com/LbuyAXrufx — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

Kvaratskhelia tout proche du PSG

Déjà convoité par le club francilien l’été dernier, le Géorgien avait été retenu par Naples. Mais quelques mois plus tard, la situation a changé, et voilà que le club italien s’apprête à le céder pour 65M€ du côté du PSG. Un énorme coup que va frapper Paris sur le mercato, et qui laisse Naples dans l’interrogation. En effet, la formation d’Antonio Conte va devoir rapidement trouver un remplaçant sur le côté gauche.

Naples fonce sur Garnacho

Et à en croire les dernières indiscrétions de SportItalia, les dirigeants napolitains ont déjà identifié le successeur de Khvicha Kvaratskhelia. Tout comme l’Atlético de Madrid, Naples serait intéressé par la venue d’Alejandro Garnacho, évalué à 50M€ du côté de Manchester United. Affaire à suivre...