OM : Le projet anti-PSG est lancé !

L’OM se déplaçait à Rennes ce samedi, une occasion particulière pour les Olympiens qui retrouvaient leur ancien coach, Jorge Sampaoli. Avec une victoire à la clé (2-1) et une deuxième place sur le podium sécurisée, les Marseillais peuvent désormais regarder vers l’avant. L’OM peut-il rivaliser avec le PSG cette saison ? C’est, en tout cas, ce que pense un ancien joueur du club.

L’OM déroule en championnat depuis la débâcle à domicile face à Auxerre. La méthode De Zerbi commence à porter ses fruits, et tous les joueurs adhèrent. Ce samedi, les Marseillais ont enchaîné un septième match consécutif sans défaite, toutes compétitions confondues. Une victoire 2-1 face à Rennes qui leur permet de distancer leurs concurrents directs et de se rapprocher du PSG. Une performance qui a inspiré l’ancien défenseur Rod Fanni, désormais très optimiste quant aux ambitions du club.

«Je fais partie de ceux qui croient au titre»

Interrogé à propos de l’OM sur RMC lors du Stephen Brunch, l’ancien défenseur olympien Rod Fanni s’est montré enthousiaste quant à la fin de saison des Phocéens. « Je fais partie de ceux qui croient au titre. Depuis quelque temps, on voit une équipe qui garde le ballon. Je crois que c’est la deuxième meilleure équipe du championnat », avoue l’ancien international tricolore. « Au milieu de terrain, avec Højbjerg, c’est XXL. On peut aussi parler de Rabiot. On a des joueurs qui sont forts de caractère, sereins. Même les joueurs "moyens" comme Luis Henrique ou d’autres ont pris deux crans supplémentaires », poursuit-il.

« Ils ont les moyens d’aller titiller le PSG »

Celui qui a porté le maillot de l’OM pendant six saisons voit son équipe réaliser quelque chose de grand cette année. « C’est en train de devenir plus qu’une équipe, ça devient une famille. Quand on a ces ingrédients, une équipe de copains comme à Montpellier… », explique-t-il, en faisant référence au titre montpelliérain en 2012. « Cela peut surprendre tout le monde. Je pense qu’ils ont les moyens d’aller titiller le PSG, qui n’est pas si serein que ça. »

À l’OM de confirmer leur bonne forme dès ce mardi face à Lille, lors des 16es de finale de Coupe de France.