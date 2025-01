«Tu ne peux que te battre pour un mec comme ça» : Le successeur de Deschamps, c'est lui ?

La rédaction

Didier Deschamps, le mythique sélectionneur de l’Équipe de France, a annoncé son départ de la tête des Bleus après la Coupe du monde 2026. Révélée par L’Équipe mardi soir, sa décision a ensuite été officialisée lors du journal de 13h de TF1. L’ancien Marseillais a marqué de son empreinte l’histoire des Bleus, mais alors, qui pour lui succéder ?

ZZ, évidemment ?

Interrogé sur le successeur de Didier Deschamps dans l’émission Téléfoot, l’ancien international français et champion du monde Adil Rami s’est exprimé sur le sujet. « Son successeur ? Tu oses me demander, sincèrement ? (Rires) Sans aucune hésitation, Zinedine Zidane », a lancé l’ancien défenseur de l’AC Milan. « Il a l'expérience, il a la carrière qu'il faut, et puis pour les joueurs, tu ne peux que te battre pour un mec comme ça. »

Qui d’autre ?

Si un favori semble se détacher pour remplacer Didier Deschamps, Odoxa a réalisé un sondage pour Winamax et RTL, dans lequel les Français ont donné leur avis sur le futur sélectionneur des Bleus.

Le résultat est sans appel : Zinédine Zidane arrive largement en tête avec 65 % des suffrages. Thierry Henry est le deuxième choix, avec 12 %, suivi par Arsène Wenger (7 %), Laurent Blanc (7 %) et Christophe Galtier (3 %).