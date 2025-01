Kvaratskhelia : Le PSG lâche une offre «impossible à refuser» !

Pierrick Levallet

Le PSG touche au but pour son premier transfert de l’hiver ! Le club de la capitale est tout proche de mettre la main sur Khvicha Kvaratskhelia. Les dirigeants parisiens se seraient mis d’accord avec l’international géorgien pour son transfert. Et dans le même temps, les Rouge-et-Bleu auraient fait une offre très alléchante à Naples.

Le PSG frappe un grand coup pour Kvaratskhelia

Très rapidement, l’ailier de 23 ans est tombé d’accord avec les Rouge-et-Bleu. Naples devrait également donner son feu vert très prochainement. D’après les informations de SPORT, le PSG aurait fait une offre « impossible à refuser » aux Azzurri pour Khvicha Kvaratskhelia. Les champions de France proposeraient un deal à 80M€ (70M€ garantis et 10M€ en bonus).

Jackpot pour Kvaratskhelia au PSG ?

Le pensionnaire de la Serie A devrait donner une réponse favorable au PSG dans les prochaines heures. Ce ne serait donc plus qu’une question de temps avant que Khvicha Kvaratskhelia ne débarque dans la capitale. La star géorgienne aura droit à une belle revalorisation salariale par la même occasion, puisqu’il pourrait toucher 11M€ par an chez les Rouge-et-Bleu (contre un peu plus d’1M€ annuel à Naples) selon la presse italienne.