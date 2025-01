«Trop chiant», une légende du PSG se fait clasher !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur majeur de l'ère QSI au PSG, entre 2012 et 2018, Thiago Motta a été le coéquipier idéal pour les Parisiens, mais un véritable poison pour ses adversaires. Franck Tabanou, qui l'a affronté pendant de nombreuses années en Ligue 1, dézingue l'ancien milieu de terrain italien et pointe du doigt son comportement sur le terrain.

Le PSG avait réussi un grand coup en janvier 2012 en recrutant Thiago Motta en provenance de l'Inter Milan, pour 11,5M€. Le milieu de terrain italien a d'ailleurs été un joueur particulièrement important tout au long de son passage au Parc des Princes, jusqu'à son départ à la retraite en juillet 2018. Et s'il a marqué de son empreinte son passage au PSG, Motta a en revanche laissé de très mauvais souvenirs à ses adversaires de Ligue 1.

Le PSG sur le point de frapper fort ! 💰 Rashford dans le viseur, Manchester demande 60M€. Quel impact pour l'équipe ?

➡️ https://t.co/CQiOPJ9JbO pic.twitter.com/p05WnlvRCW — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 11, 2025

« Il était trop chiant »

Franck Tabanou, ancien joueur de Toulouse, l'ASSE et Guingamp, clashe Thiago Motta dans les colonnes de L'EQUIPE sur son attitude : « Le joueur le plus malin que j’aie croisé ? Thiago Motta. Sur le terrain, il était trop chiant. Parfois, avant le match, on se disait de ne pas répondre aux provocations, mais, dans le feu de l'action, certains ont du mal à gérer leurs émotions. Il faisait des petites fautes et allait pleurer auprès des arbitres », confie Tabanou sur l'ancien joueur du PSG.

« Amoureux de ce joueur »

Et alors que Brandao avait assené à coup de tête à Thiago Motta dans les couloirs du Parc des Princes en août 2014 à l'occasion d'un PSG-Bastia, Tabanou revient sur cet épisode mémorable : « Avec Brandao, il avait pris pour tout le monde, j'étais content (rires). Pourtant, j'étais amoureux de ce joueur. Il savait toujours quoi faire, même sous pression. Tu avais l'impression qu'il avait joué le match la veille », reconnait l'ancien joueur de l'ASSE.