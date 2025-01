Un joueur du PSG envoie un gros message à Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté il y a un an pour environ 20M€, Lucas Beraldo s’était immédiatement imposé dans la défense parisienne, profitant notamment des blessures à son poste. Cependant, avec l’arrivée de William Pacho, le Brésilien joue moins cette saison. Mais il se dit prêt si jamais Luis Enrique fait appel à lui.

Lors du précédent mercato d'hiver, le PSG avait opté pour le recrutement de jeunes brésiliens, avec les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, pour environ 20M€ chacun. Le second cité n'a toutefois jamais porté le maillot parisien en match officiel, puisqu'il a d'abord été blessé avant d'être prêté à Reims l'été dernier. En revanche, Lucas Beraldo a de son côté été très rapidement utilisé de manière récurrente. Cependant, l'arrivée de William Pacho lors du précédent mercato estival a pour conséquent de largement revoir son temps de jeu à la baisse. Mais le Brésilien se dit prêt si Luis Enrique fait appel à lui.

Beraldo lâche un message à Luis Enrique

« La saison dernière, je suis arrivé et j’ai tout de suite joué. Cette saison, j’ai joué un peu moins, mais je continue à travailler de la même manière. C’est le choix du coach, et il sait qu’il peut toujours compter sur moi, quel que soit mon poste : arrière gauche ou défenseur. Je suis là pour tout donner », lâche l’international brésilien dans une interview accordée à Globo, avant de poursuivre.

«Il sait qu’il peut toujours compter sur moi»

« Je n’ai peut-être pas beaucoup joué lors des derniers matchs, mais je sens mes progrès. Je me consacre à l’équipe et je fais de gros efforts à l’entraînement pour recommencer à jouer davantage. Je ne mets de pression sur personne. Je pense que je fais mon travail de la bonne manière, je suis là tous les jours heureux et souriant. Je suis très reconnaissant de pouvoir porter le maillot du PSG et toujours prêt à aider le club dans n’importe quelle situation », ajoute Lucas Beraldo.