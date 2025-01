«Des choses extraordinaires» sont prévues pour l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grâce à sa victoire obtenue face au Stade Rennais samedi soir (1-2), l’OM a conforté sa deuxième place au classement, profitant du faux pas de l’AS Monaco vendredi à Nantes (2-2). S’il sait que la route est encore longue et qu’il reste 17 matchs à jouer, Roberto De Zerbi est tout de même très optimiste pour la suite de la saison de Marseille.

L’OM n’a pas laissé passer sa chance. Après avoir vu leurs concurrents, l’AS Monaco, le LOSC et l’OL, perdre des points, les hommes de Roberto De Zerbi ont un peu plus conforté leur deuxième place au classement de la Ligue 1. Ils comptent désormais cinq points d’avance sur le deuxième et quatre de retard sur le PSG, qui reçoit l’ASSE ce dimanche soir.

Choc à l'OM ! Lilian Brassier, en perte de vitesse, voit son avenir s'assombrir. Transfert acté, quel sera le prochain chapitre ? 👀

➡️ https://t.co/ahoYMohNyb pic.twitter.com/tdzIrsMfyG — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

« Je pense que cet OM a ça en lui pour faire des choses extraordinaires »

Au-delà des résultats, c’est surtout une forme d’unité qui se dégage du groupe de l’OM depuis plusieurs semaines. « Si j’ai déjà connu une telle symbiose ? Je suis chanceux car j'ai eu l'occasion d'entraîner beaucoup de groupes comme celui que j'ai ici à l'OM : à Brighton, au Shakhtar, à Sassuolo, Foggia aussi... Mais dans le football, quand il y a la qualité professionnelle, évidemment, c'est important. Mais quand on joue et qu'on a le respect, l'estime, l'affection aussi pour les autres joueurs – et je parle du fait de penser sur le terrain à son coéquipier comme un frère – je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que cet OM a ça en lui pour faire des choses extraordinaires », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Phocéen.

« On peut être en confiance »

Interrogé sur le classement et l’écart qui s’agrandit avec l’AS Monaco, l’entraîneur de l'OM a conscience que le chemin est encore long, mais estime que lui et ses joueurs ont de quoi être confiants : « La fin de votre dernière phrase répond un peu à la question. On n'est qu'à la moitié du championnat. Vous êtes obligés de poser cette question, mais moi, je suis également obligé de ne pas y répondre ! Il reste encore 17 matches encore plus difficiles. Mais je pense que notre niveau, que ce soit au niveau de la mentalité, de nos prestations ou de nos individualités, fait qu'on peut être en confiance. »