Kolo Muani : Le PSG prépare un coup sensationnel sur le mercato !

Alors que le marché hivernal fermera ses portes le 3 février, le PSG espérerait boucler la signature de Jhon Durán avant cette date. Pour ne pas avoir à payer les 95M€ réclamés par Aston Villa pour son numéro 9, le club de la capitale penserait à inclure Randal Kolo Muani dans la transaction.

Très performant sous les couleurs d'Aston Villa, Jhon Durán aurait tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que le club emmené par Luis Enrique aimerait recruter le buteur de 21 ans dès cet hiver.

Aston Villa réclame 95M€ pour Durán

Selon les informations du Daily Mail, le PSG serait confiant concernant le transfert de Jhon Durán. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi pense pouvoir convaincre Aston Villa de lui vendre son numéro 9. Mais alors que les Villans réclameraient environ 95M€ pour lâcher Jhon Durán, le PSG aurait une idée en tête pour baisser ce prix.

PSG : Un échange Durán - Kolo Muani ?

A en croire The Daily Mail, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi songerait à inclure Randal Kolo Muani dans l'opération Jhon Durán. Pour rappel, le numéro 23 parisien est poussé vers la sortie cet hiver, et ce, parce qu'il ne fait plus partie des plans de Luis Enrique. Reste à savoir si Randal Kolo Muani plait à Unai Emery, actuel coach d'Aston Villa et ancien pensionnaire du PSG.