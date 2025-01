Zidane - Deschamps : Un coup de tonnerre est réclamé en équipe de France !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps a annoncé son départ de l'équipe de France à la fin de son contrat cette semaine. Son bail envers la Fédération française de football n'expirera qu'à l'été 2026. D'ici-là, le président Philippe Diallo aura tout le loisir de prendre une décision au sujet de son successeur. Zinedine Zidane ? Gaël Clichy défend le CV de Thierry Henry, médaillé d'argent avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024 l'été dernier.

L'équipe de France va connaître un renouveau après 14 années sous Didier Deschamps. L'histoire retiendra que le champion du monde 98 a été le sélectionneur à offrir la seconde étoile des Bleus en Russie en 2018 et seulement la 3ème personnalité du football à avoir soulevé la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur. En outre, l'équipe de France s'est hissée une autre fois en finale d'un Mondial en 2022 et de l'Euro en 2016.

Thierry Henry, le candidat surprise pour l'après-Deschamps ?

Didier Deschamps, en plus d'une Coupe du monde, a pu mettre à son palmarès de sélectionneur de l'équipe de France la Ligue des nations 2021. Mais toutes bonnes choses ont une fin. Et l'ère Deschamps trouvera son épilogue en juillet 2026 au terme de la Coupe du monde en Amérique du nord, soit au terme de son contrat qu'il a annoncé ne pas renouveler sur les antennes de TF1 cette semaine. Zinedine Zidane est le favori pour sa succession selon Bixente Lizarazu ou encore Adil Rami comme ils l'ont tous deux fait savoir ce dimanche pendant l'émission Téléfoot.

«Il a su créer un groupe en 8 semaines, il est légitime»

Toutefois, Gaël Clichy voit un autre candidat à prendre en considération. Quand bien même ses débuts de coach ont été délicats à l'AS Monaco et à l'Impact Montréal, les expériences de Thierry Henry avec la sélection belge et plus récemment avec l'équipe de France Espoirs au cours de laquelle il a raflé la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sont à prendre en considération pour son ancien adjoint et ex-international français.

« Forcément, quand tu sors d’une compétition comme les JO, après tant d’années où l’équipe de France n’a pas su performer et qu’il te ramène l’argent... Il a su créer un groupe en 8 semaines, il est légitime ». a confié Clichy à TF1 pour Téléfoot.