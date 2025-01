Le RC Lens va plomber l’OM pour ce transfert ?

Jean de Teyssière

Le mercato d’hiver a ouvert ses portes depuis plus d’une semaine et l’OM a déjà enregistré l’arrivée d’une recrue : Luiz Felipe Ramos, défenseur central international italien. L’OM cherche encore à se renforcer en défense centrale et aurait ciblé l’international autrichien évoluant à Lens : Kevin Danso. Problème, le RC Lens demande trop d’argent.

L’OM a gagné samedi face au Stade rennais (2-1), lui permettant d’asseoir encore un peu plus sa deuxième place. Avec 5 points d’avance sur l’AS Monaco, les hommes de Roberto De Zerbi sont également à 4 points du PSG, qui jouera ce dimanche soir face à Saint-Étienne. Tout va bien à Marseille, avec un mercato qui risque de s’animer dans les prochains jours.

L’OM cible Danso

L'OM a bien démarré son mercato en recrutant un défenseur central : Luiz Felipe. L'international italien, prometteur à ses débuts en 2016 s'est ensuite perdu en Arabie saoudite avant de revenir en Europe, à Marseille. Ce n'est pas l'unique défenseur central qui devrait arriver puisque d'après La Minute OM, le club phocéen aimerait s'attacher les services de Kevin Danso, défenseur du RC Lens.

Le RC Lens demande trop d’argent

Mais l'OM va peut-être devoir passer son tour avec Kevin Danso. En effet, le transfert se complique car d'après La Minute OM, le RC Lens demanderait trop d'argent pour son défenseur autrichien. Pour rappel, son prix est estimé par Lens à au moins 16M€.