Une star du PSG agressée, il jubile !

Le 16 août 2014, la rencontre entre le PSG et Bastia au Parc des Princes avait été marquée par une énorme polémique. En effet, dans les couleurs du stade parisien, Brandao, attaquant du club corse, avait agressé Thiago Motta, milieu de terrain du club de la capitale, en lui assénant un coup de tête au visage. Un événement sur lequel est revenu Franck Tabanou, révélant alors une réaction pour le moins inattendue.

On se souvient encore de ces images du couloir du Parc des Princes. On pouvait alors voir Brandao attendre Thiago Motta pour venir lui mettre un coup de tête dans le visage. L’ex-joueur du PSG, plus remonté que jamais, s’est alors retrouvé le visage en sang. Une agression qui n’est pas restée impunie pour celui qui évoluait alors à Bastia. En effet, le Brésilien avait notamment été condamné en appel à 5 mois de prison avec sursis avec 20 000€ d’amende.

« Sur le terrain, il était trop chiant »

Que ce soit avec Toulouse ou l’ASSE, Franck Tabanou a eu l’occasion à plusieurs reprises d’affronter Thiago Motta quand il était au PSG et ça n'avait alors pas été simple. Au point de se réjouir de ce qu’il lui est arrivé face à Brandao ? Dans des propos accordés, il explique notamment à propos de l’Italien : « Le joueur le plus malin que j’ai affronté ? Thiago Motta. Sur le terrain, il était trop chiant. Parfois, avant le match, on se disait de ne pas répondre aux provocations, mais, dans le feu de l'action, certains ont du mal à gérer leurs émotions ».

« Il avait pris pour tout le monde, j'étais content »

« Il faisait des petites fautes et allait pleurer auprès des arbitres. Avec Brandao, il avait pris pour tout le monde, j'étais content (rires). Pourtant, j'étais amoureux de ce joueur. Il savait toujours quoi faire, même sous pression. Tu avais l'impression qu'il avait joué le match la veille », a ensuite ajouté Tabanou concernant Thiago Motta.