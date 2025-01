Mercato - PSG : Un proche de Kvaratskhelia crie à la fake news !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau tournant dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Ce samedi, Antonio Conte a annoncé que le joueur lui avait explicitement dévoilé son désir de quitter le Napoli cet hiver. Sa destination privilégiée semble être le PSG. Alors que les spéculations sont nombreuses, l'un de ses proches a dévoilé sa vérité sur cette opération.

Pour la première fois depuis le lancement du mercato, le Napoli a confirmé les velléités de départ de Khvicha Kvaratskhelia. En perte de vitesse dans le club italien, l’international géorgien aurait demandé à être transféré au PSG avant la fin du mercato hivernal. En conférence de presse, Antonio Conte a exprimé son désarroi face à cette situation.

Marquinhos, mentor au PSG ! 🔥 Découvrez comment il a guidé Lucas Beraldo, le nouveau joyau brésilien du club.

➡️ https://t.co/44B25nOcmn pic.twitter.com/xVQEGP18k1 — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

Conte confirme pour Kvaratskhelia

« J’ai réussi et eux aussi sont contents d’être restés mais Kvara a demandé à partir du club. Je lui ai demandé et il a confirmé cette décision. Je ressens une grande déception car j’ai passé 6 mois à essayer de le faire comprendre qu’il était au centre du club, lui montrer qu’il était important. Il avait un contrat qui devait être renouvelé et maintenant nous revenons au début » a confié le coach du Napoli.

Un proche règle ses comptes

Sur X, l’un de ses proches Saba Sapanadze a réagi à la sortie de Conte. Le journaliste a rétabli la vérité sur la décision de Kvaratskhelia. « Qui a réellement cru que Khvicha Kvaratskhelia s'était adressé à Antonio Conte et avait exigé de quitter l'équipe ? Ridicule ! Au milieu de tout cela, Naples a rejeté toute la faute sur Khvicha Kvaratskhelia. Laissez-moi vous dire que Khvicha n'a pas demandé à quitter l'équipe ; il a simplement exigé des conditions à la hauteur de son niveau, ce qu'il n'a pas obtenu même après 2,5 ans au club. Depuis le jour où il a rejoint le club, ce joueur gagnait € 1,2 million. L'un des salaires les plus bas de l'équipe, sans parler du football européen. » a confié ce proche de l’ailier.