OM : L’entraîneur de la saison prochaine annoncé en direct ?

Après avoir accumulé les entraîneurs ces dernières années, l’OM espère maintenant trouver un peu de stabilité avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc l’été dernier. Un souhait qu’a de nouveau exprimé Pablo Longoria sur les ondes de RMC lundi soir. Le président marseillais veut de la continuité, pas seulement avec le technicien italien, mais également avec Fabrizio Ravanelli, Medhi Benatia et Giovanni Rossi.

L’organigramme de l’OM a bien changé en quelques mois. Après l’arrivée de Medhi Benatia en novembre 2023, Pablo Longoria s’est notamment entouré de Fabrizio Ravanelli. Au début du mois de juillet, Marseille a annoncé le retour de son ancien attaquant en tant que conseiller institutionnel et sportif.

« Benatia est l’un des meilleurs d’Europe »

« Je suis entouré d’une légende du club, une personne qui me ramène du calme, une vision plus froide que la mienne, c’est une image forte du club. Cette identification avec les anciens joueurs c’est quelque chose de très important », a confié Pablo Longoria à propos de Fabrizio Ravanelli, lundi soir dans l’After Foot sur RMC, avant de mettre en avant le travail de Medhi Benatia. « Sur le plan sportif, Benatia est l’un des meilleurs d’Europe. La passion qu’il met, les réseaux qu’il a pour pouvoir recruter des joueurs. C’est un luxe pour l’OM d’avoir quelqu’un avec de telles valeurs humaines. Pour être à l’OM, tu as besoin d’une énergie importante. »

« Donner de la continuité, avec De Zerbi, Benatia, Ravanelli, mais aussi Rossi »

Pablo Longoria veut s’inscrire dans la durée avec Medhi Benatia et Fabrizio Ravanelli, ainsi qu’avec Roberto De Zerbi, qui s’est engagé avec l’OM jusqu’en juin 2027 : « C’est mon souhait, notre souhait de vouloir donner de la continuité, avec De Zerbi, Benatia, Ravanelli, mais aussi Rossi. On est sur la bonne voie. On le souhaite énormément. Les clubs d’Europe recherchent de la stabilité. Dans un endroit aussi passionnel, on passe de tout à rien, et c’est parfois difficile. »