Pogba : L’OM envoie sur son salaire

Longtemps annoncé comme étant une piste plausible pour l’OM cet hiver, Paul Pogba ne s’est finalement pas engagé avec le club phocéen et reste donc libre sur le marché. Pablo Longoria a expliqué les raisons pour lesquelles il n’a pas tenté le coup avec l’ancien joueur de la Juventus, évoquant notamment son salaire qui aurait fortement pesé sur les finances de l’OM.

La bombe avait été amorcée par Patrice Evra en octobre dernier sur RMC Sport : Et si l’OM tentait l’énorme coup Paul Pogba cet hiver ? Libre de tout contrat après avoir résilié avec la Juventus, le milieu de terrain de 31 ans sera autorisé à reprendre la compétition officielle en mars après sa suspension pour dopage. Mais en dépit des nombreuses spéculations, l’OM n’a pas tenté le coup Pogba cet hiver…

Longoria dit tout sur Pogba

Interrogé dans l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Pablo Longoria a longuement expliqué pourquoi il n’avait pas essayé de recruter Paul Pogba : « Ecoutez, moi quand je parle de Paul, je parle toujours de quelqu’un que j’apprécie énormément. J’ai eu le plaisir de travailler avec lui à la Juventus et j’ai un énorme respect pour lui. C’est vrai qu’il y a des circonstances, avec une sanction sportive jusqu’au mois de mars, dans lesquelles il faut chercher à maximiser comment, avec tes ressources économiques à court terme, tu vas bien finir la saison », indique le président de l’OM. En clair, Longoria n’a pas souhaité s’engager sur un dossier aussi risqué sur le plan financier.

« Tenir les comptes sur le plan économique »

« C’est plutôt une question de mettre en considération toutes les différentes questions. Quel est l’avantage de porter le choix sur un joueur avec son expérience internationale et son niveau footballistique? En même temps tu dois tenir compte des équilibres à l’intérieur de ton groupe et d'une dynamique sportive. Je n’étais pas très favorable à faire beaucoup de changements dans une dynamique positive. L’important c’est de donner de la continuité à une bonne dynamique sportive, et au même moment tu dois tenir les comptes sur le plan économique », poursuit le président de l’OM, confirmant donc à demi-mot que le salaire de Paul Pogba aurait été trop imposant pour ses finances.