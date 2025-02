Polémique avec Benatia : L’OM réclame une révolution !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, l’OM est au coeur d’une polémique avec l’arbitrage. Medhi Benatia a été sanctionné de trois mois de suspension pour avoir « menacé » Clément Turpin lors du match contre le LOSC. À fond derrière son directeur sportif, Pablo Longoria a alors réclamé un changement majeur dans le système.

Il y a quelques jours, la commission de discipline a rendu un verdict jugé salé par l’OM vis-à-vis de Medhi Benatia. Exclu lors du match contre le LOSC après une supposée altercation avec le quatrième arbitre, le directeur sportif marseillais a écopé de trois mois de suspension. Cette sanction passe mal du côté de l’OM, et a déclenché une véritable polémique. Pablo Longoria s’est d’ailleurs livré sur le sujet, apportant naturellement son soutien à Medhi Benatia.

«Je ne comprends rien sur l’arbitrage»

« Je ne cherche jamais des excuses, sur rien. Mais en même temps, il s’est passé beaucoup de choses cette saison sur l’arbitrage, que je ne trouve pas normal. Je ne peux pas l’accepter. L'arbitrage, ce n'est pas un complot mais un souci d'équité. Il y a beaucoup de décisions qui vont contre nous. En France, je ne comprends rien sur l’arbitrage. Lors du match Angers/Auxerre, il y a la même faute que sur Jonathan Rowe, et l’arbitre ne siffle pas faute. Donc ça me dérange. Si ça ne se retourne pas contre nous ? J’avais invité les arbitres au salon, je n’ai pas vu une relation cordiale. Il y a eu des arbitres qui ont refusé mes propositions de parler cinq minutes avant le match » a d’abord expliqué le président de l’OM au micro de l’After Foot.

«Le système doit changer»

« Benatia ? Je n’ai pas dit qu’il y avait 'un délit de sale gueule'. Maintenant, il y a deux commissions de discipline, une à la FFF, une autre à la LFP. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas une commission unique, ce n’est pas juste. Le système doit changer. Pour moi, je ne vois pas un traitement équitable, on va faire appel. On dit qu’un dirigeant ne doit pas être au bord du terrain, mais la figure du directeur sportif a évolué. Il tient le groupe aussi. En Allemagne et en Italie, il est sur le banc » a ensuite ajouté Pablo Longoria sur les antennes de RMC. Le message est passé.