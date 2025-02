Benatia : L’OM hallucine complètement !

Arnaud De Kanel

La commission de discipline s'est réunie mercredi et elle n'a pas été clémente avec Medhi Benatia. Le directeur du football de l'OM a écopé d'une suspension de trois mois pour avoir 'menacé' Clément Turpin lors du match face au LOSC. Une sanction incompréhensible du côté de l'OM et qui suscite forcément l'indignation du vestiaire.

Le verdict est connu pour Mehdi Benatia. Exclu lors du match opposant l'OM au LOSC après une supposée altercation avec le quatrième arbitre, le directeur du football du club phocéen était sous le coup d’une convocation pour s’expliquer sur son comportement. Il a finalement écopé d'une suspension de trois mois alors que les images montrent qu'il n'a rien fait de mal. Forcément, ça ne passe pas du côté de l'OM.

L'OM monte au créneau pour Benatia

« L’Olympique de Marseille a pris connaissance avec stupéfaction de la sanction infligée à Medhi Benatia. Le club regrette une nouvelle fois l’incohérence et l’acharnement dont fait l’objet son Directeur du football alors que les images diffusées ont clairement démontré l’absence de menace invoquée par M. Stinat, 4e arbitre lors de la rencontre OM-LOSC. Pendant l’audition de ce jour, cette absence de menace a même été confirmée par le délégué principal de la FFF, présent et à proximité lors desdits faits », a balancé dans un premier temps l'OM par le biais d'un communiqué. Ce samedi, c'est Valentin Rongier qui a fait part de son incompréhension dans les colonnes de La Provence.

«Je ne comprends pas, personne ne comprend»

« Au départ, j’étais plus dans ce camp-là. Je pensais qu’on en rajoutait parfois, parce qu’on est plongé dans le truc. Mais quand on voit les sanctions… (il hésite). Je ne sais pas si on peut parler d’acharnement mais, en tout cas, on sert d’exemple. On est moins indulgent avec nous. Quand on voit les images du président de Lille, qui descend en bord terrain, qui touche l’arbitre et prend un mois. Alors que Medhi lui parle simplement, mais prend trois mois. Je ne comprends pas, personne ne comprend. Ce n’est pas à moi de juger cela, mais je trouve la sanction trop lourde », a lâché l'ancien capitaine de l'OM. Cette sanction n'a pas fini de faire réagir.