Zidane est attendu à l’OM !

Présent en conférence ce vendredi en marge de l'Olympico qui aura lieu dimanche soir, Adrien Rabiot n'a pas été interrogé que sur l'OM. En effet, cadre de l'équipe de France, l'ancien joueur du PSG s'est prononcé sur l'annonce du départ de Didier Deschamps et semble déjà impatient d'évoluer sous les ordres de Zinedine Zidane.

Il y a quelques jours, Didier Deschamps annonçait qu'il quitterait son poste de sélectionneur à l'issue de la Coupe du monde 2026. Une décision qui a grandement fait parler ces derniers jours et sur laquelle Adrien Rabiot s'est prononcé.

Rabiot évoque le départ de Deschamps

« Ça peut booster tout le monde, autant les joueurs que lui et son staff. Il va rester une dernière grosse compétition après la Ligue des nations, ce sera un objectif pour lui car il a cet esprit de compétiteur, de vouloir bien finir. Et pour les joueurs aussi, qui voudront bien figurer et lui offrir une belle sortie car c'est ce qu'il mérite avec ce qu'il a fait pour l'équipe de France, ce qu'il a gagné », a-t-il confié en conférence de presse.

«Zidane, ce serait très fort»

Cadre de l'équipe de France du haut de ses 50 sélections, Adrien Rabiot a également évoqué l'éventuelle arrivée de Zinedine Zidane : « Zidane, ce serait très fort comme choix pour nous joueurs français, mais on ne peut pas en dire plus car on ne sait pas ce qu'il en sera. » L'arrivée de l'ancien numéro 10 des Bleus est donc réclamée par le joueur de l'OM.