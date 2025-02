Cherki : L’annonce qui va mettre le feu au mercato !

La rédaction

Rayan Cherki (21 ans) n’est pas parti de Lyon. Les dirigeants de l’OL ont réussi à garder leur crack, pour le plus grand bonheur de John Textor et Paulo Fonseca. Le dirigeant américain a tout fait pour conserver Cherki, une décision qui a beaucoup déçu les dirigeants du Borussia Dortmund.

Le mercato d’hiver est enfin terminé, et Rayan Cherki est toujours un joueur de l’OL. Alors que l’attaquant lyonnais a animé ce mercato dans tous les sens, avec des rumeurs l’envoyant au PSG ou encore à Dortmund, John Textor a tout fait pour garder son crack jusqu’à la fin de la saison.

L’OL met un stop à Dortmund

Le club le plus chaud sur le dossier du Français était le Borussia Dortmund. Rayan Cherki était très motivé à l’idée de rejoindre l’Allemagne, et L’Équipe révélait que le joueur avait demandé à sa direction de le libérer. Cependant, John Textor n’était pas de cet avis et voulait permettre à Paulo Fonseca de conserver le Lyonnais. Le propriétaire de l’OL a mis un gros stop à Dortmund et avait déclaré au micro du Canal Football Club : « Cherki va partir ? Non ! Non, aucune chance ! »

« Nous ne nous mêlerons pas du jeu de Lyon »

Les Allemands voulaient absolument s’attacher les services de Rayan Cherki et avaient même formulé une offre de 22,5 M€, qui n’a pas convaincu les dirigeants lyonnais. Interrogé à propos de ce transfert par Sky Allemagne, Sebastian Kehl, le directeur sportif du Borussia, a déclaré : « Nous ne nous mêlerons pas du jeu de Lyon. On voulait le joueur, on a négocié. Mais au final, ça n’a pas marché. Nous continuons maintenant notre chemin… »