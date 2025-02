Officiel : La signature qui va dégoûter le Real Madrid !

Pierrick Levallet

À la recherche d’un nouveau latéral gauche, le Real Madrid a placé Alphonso Davies dans son viseur. L’international canadien était en fin de contrat avec le Bayern Munich, et pouvait ainsi débarquer libre chez les Merengue à l’issue de la saison. La prolongation de la star de 24 ans en Bavière vient toutefois d’être officialisée.

Après avoir accueilli Kylian Mbappé libre après son départ du PSG l’été dernier, le Real Madrid se tenait à l’affût de la moindre opportunité sur le mercato. Dans cette optique, le club madrilène gardait notamment un œil sur Alphonso Davies. En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, l’international canadien aurait pu rejoindre les Merengue gratuitement l’été prochain.

Alphonso Davies prolonge au Bayern Munich !

Mais le latéral gauche de 24 ans a finalement prolongé son contrat avec le Bayern Munich. Le club bavarois a d’ailleurs officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux. « Alphonso Davies a signé une prolongation de contrat avec le FC Bayern jusqu’au 30 juin 2030. L’international canadien de 24 ans évolue au club depuis la saison 2018/19 après son passage chez les Whitecaps de Vancouver » peut-on notamment lire sur le communiqué diffusé sur le site officiel du Bayern Munich.

«J’ai hâte de passer cinq autres années ici»

« Je suis très heureux d’avoir prolongé mon contrat dans ce grand club. Je suis arrivé au FC Bayern à 18 ans et je voulais simplement apprendre le plus possible chaque jour pour devenir l’un des meilleurs à mon poste. Maintenant, j’ai hâte de passer cinq autres années ici. J’ai déjà accompli beaucoup de choses ici, mais il y a encore beaucoup à venir » a indiqué Alphonso Davies de son côté. Le Real Madrid va donc devoir tirer un trait sur la star canadienne et partir sur une autre piste sur le mercato pour renforcer le couloir gauche de sa défense.