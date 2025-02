Mercato : Le coup de pouce que l’OM n’a pas vu venir !

Thomas Bourseau

En quête de renforts pour le secteur défensif de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a pu s’appuyer sur la précieuse aide de Miralem Pjanic, ex-coéquipier du directeur du football du club qu’est Medhi Benatia, mais aussi sur un ancien joueur de l’OM : Sead Kolasinac. En effet, le Bosnien n’aurait dit que du bien de l’équipe à son compatriote.

Entre l’OM et Sead Kolasinac, la collaboration n’aura duré que 18 mois (janvier 2022 à juillet 2023) et n’a pas démarré de la meilleure des manières. Toutefois, sous la houlette d’Igor Tudor, le défenseur bosnien a bénéficié d’un temps de jeu plus important lors de sa seule et unique saison pleine à l’Olympique de Marseille.

Kolasinac a incité Dedic à signer à l’OM

Le nom de Sead Kolasinac ne restera quoi qu’il arrive pas gravé dans les annales du côté de l’Orange Vélodrome. Pour autant, le joueur bosnien ne semble pas avoir gardé des mauvais souvenirs de son expérience à l’OM. En attestent les propos élogieux envers le club marseillais révélés par Amar Dedic, avant-dernière recrue hivernale de l’Olympique de Marseille.

«Il ne garde que des bons souvenirs. Il m’a dit que les supporters étaient parmi les meilleurs au monde»

« J’ai parlé de l’OM avec Sead Kolasinac, il ne m’a dit que du bien du club. Il ne garde que des bons souvenirs. Il m’a dit que les supporters étaient parmi les meilleurs au monde ». a confié Amar Dedic lors du live Twitch de l’OM.