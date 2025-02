Mercato : Un nouveau joueur signe à l'OM, c'est le feu à Marseille !

La rédaction

Ismaël Bennacer est bien arrivé à Marseille ! Après un feuilleton intense en cette fin de mercato d’hiver, l’OM tient enfin son milieu de terrain. L’international algérien a atterri ce mercredi à l’aéroport de Marignane, accueilli par de nombreux supporters avec des fumigènes, des drapeaux et des chants.

L’OM tient sa recrue au milieu de terrain ! Alors que la fin du mercato marseillais était rythmée par les dossiers Nicolò Fagioli et Ismaël Bennacer, c’est finalement l’international algérien qui a rejoint le club phocéen. L’ancien milieu de l’AC Milan débarque sur la Canebière sous la forme d’un prêt payant d’1 M€, avec une option d’achat fixée à 15 M€ (bonus compris).

« One, Two, Three, viva l’Algérie » Ismaël Bennacer est accueilli à Marseille comme à la maison 😍🇩🇿 pic.twitter.com/dbPGcQjowg — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) February 4, 2025

Un accueil de feu

Le milieu de terrain de 27 ans est arrivé ce mercredi à Marseille et a reçu un accueil exceptionnel. Le néo-Marseillais est arrivé à l’aéroport de Marignane sous les fumigènes et les drapeaux algériens. Les supporters, qui ont accueilli Bennacer avec des « One, two, three, viva l’Algérie », ont pu prendre des photos avec la nouvelle recrue olympienne.

Bennacer bientôt présenté

Le joueur sera présenté en conférence de presse ce mercredi, où il répondra aux questions des journalistes. Le nouveau milieu de l’OM sera un renfort de poids pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien devra faire des choix forts au milieu de terrain, avec de grands noms comme Pierre-Emile Højbjerg, Valentin Rongier, Adrien Rabiot et maintenant Ismaël Bennacer.