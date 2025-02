Thomas Bourseau

Paul Pogba ne cesse faire monter le suspense ces derniers temps de par ses déclarations sur les plateformes ou les réseaux sociaux. L’OM n’est plus sur le coup au vu du discours de son président à RMC lundi soir. Et il semblerait que pour ce qui est de Manchester United, ce ne fut qu’un gros mensonge.

Début octobre, le Tribunal Arbitral du Sport réduisait la suspension de quatre ans de Paul Pogba à seulement 18 mois. Ce qui permettait au champion du monde tricolore de revenir à la compétition en mars 2025 avec la Juventus au vu de son ancienne situation contractuelle. Mais en novembre, la Vieille Dame annonçait la rupture de son contrat qui courrait jusqu’à l’été 2026, multipliant les appels du pied de l’OM. Que ce soit Adrien Rabiot, Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia ou encore Mason Greenwood, ils ont déroulé le tapis rouge chacun leur tour à Paul Pogba à l’Olympique de Marseille.

L’OM annonce la fin de sa quête de la signature de Pogba

Cependant, dans la toute dernière ligne droite du mercato hivernal lundi soir, Pablo Longoria mettait officiellement un terme à la poursuite de Paul Pogba en sa qualité de président de l’OM. « Pogba ? Quand je parle de Paul, je parle de quelqu’un que j’apprécie énormément. J’ai eu le plaisir de travailler avec lui à la Juventus, je lui voue un énorme respect. Il y a des circonstances avec une suspension sportive jusqu’en mars. Il faut se dire aussi quel est l’avantage d’apporter un joueur avec ce niveau caractériel ? On doit tenir une dynamique sportive, je n’étais pas pour tout changer étant donné la dynamique positive de l’équipe. L’important est de donner de la continuité tout en tenant compte de la situation économique et des positions de Benatia et De Zerbi ». a confié Longoria sur les ondes de RMC pendant l’After Foot. Et maintenant ?

Pogba tease son retour, ce ne sera pas à Manchester United !

Libre de tout contrat, Paul Pogba cherche toujours un challenge à relever et assurait au mois de janvier en live sur la chaîne Twitch AmineMaTué que la grande annonce pour son retour pourrait avoir lieu prochainement. « Il y a des discussions, des choses intéressantes ! On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Ça se finalise. Ça arrive, ça arrive. Je peux pas en dire plus ». Contrairement à certaines rumeurs étalées dans la presse, son retour ne devrait pas prendre forme à Manchester United. Bien que les relations entre les représentants de Pogba et Jason Wilcox, directeur sportif des Red Devils, seraient étroites, il n’aurait jamais été question d’un rapatriement de Paul Pogba à Old Trafford cet hiver. Cette hypothèse n’aurait en effet pas effleuré l’esprit des dirigeants mancuniens. Reste à savoir désormais où rebondira l’international français à présent.