Mbappé - Neymar : La terrible erreur du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant formé un duo impressionnant du côté du PSG, Kylian Mbappé et Neymar ont cependant donné l’impression que leur relation s’est détériorée au fil du temps. Si le Brésilien s’était récemment exprimé sur la question, l’éditorialiste Daniel Riolo lui, estime que le club parisien a commis une erreur en recrutant les deux phénomènes au même moment.

Pendant six ans, le PSG a connu un duo de vedettes absolues. Avec Kylian Mbappé et Neymar, tous deux recrutés durant l’été 2017 (le Brésilien était devenu le plus gros transfert de l’histoire en signant contre 222M€, Mbappé avait quant à lui été prêté avec une obligation d’achat à 180M€), Paris avait de grandes ambitions, qui ne se seront finalement pas accomplies. Très complices lors de leurs premières années au PSG, Kylian Mbappé et Neymar ont cependant finalement donné l’impression de ne pas s’entendre sur la durée.

Neymar s’est expliqué sur Mbappé

« J'ai mes trucs avec lui, on s'est un peu disputés, mais il a été fondamental pour nous quand il est arrivé. Je l'appelais 'Golden Boy'. J'ai toujours joué avec lui, j'ai dit qu'il allait être l'un des meilleurs. Je l'ai toujours aidé, je lui ai parlé, il est venu chez moi, nous avons dîné ensemble. Nous avons eu de bonnes années d'association, mais après l'arrivée de Messi, il (Mbappé) était un peu jaloux. Et puis il y a eu quelques disputes, un changement de comportement », expliquait dernièrement Neymar auprès de la légende Romario.

« La faute de base, c’est d’avoir recruté Mbappé et Neymar en même temps »

Si Kylian Mbappé n’avait pas souhaité commenter cette affirmation de son ancien coéquipier, Daniel Riolo lui, estime que le PSG a une part de responsabilité dans la mésentente des deux hommes. « La faute de base, c’est d’avoir recruté Mbappé et Neymar en même temps. Tu ne construis pas une équipe, ça c’est quand tu veux juste empiler », a confié l’éditorialiste de RMC sur la chaîne YouTube Passe D.