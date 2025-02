Mbappé : Le Real Madrid annonce un gros problème

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est enfin lancé, et difficile de savoir où s'arrêtera l'international tricolore. Malgré une concurrence folle dans sa zone (Vinicius Jr, Rodrygo, Jude Bellingham), le joueur tricolore est l'un des premiers noms cochés par Carlo Ancelotti, qui s'est longuement prononcé sur son cas, et notamment sur son entente avec les trois autres fantastiques.

Absent à Leganés mercredi soir, Kylian Mbappé pourrait, à nouveau, faire trembler les filets ce samedi, lors du choc face à l’Atlético. Comme indiqué par Carlo Ancelotti, le joueur a enfin pris la mesure de son rôle au Real Madrid après quelques semaines d’adaptation.

Le départ de Mbappé a secoué Paris ! Découvrez comment le PSG s'apprête à relever le défi avec trois attaquants prometteurs ⚽️

➡️ https://t.co/1ce7dvZmnq pic.twitter.com/M4qD87YCwR — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 7, 2025

Le Real Madrid annonce de bonnes nouvelles

« Je l'ai dit à plusieurs reprises : il est arrivé humblement, très bien, sans exigence. Il avait besoin de temps, mais il s'est très bien adapté à l'équipe, comme l'équipe s'est adaptée à lui. Les données sont là, on ne peut pas lui demander plus. Nous sommes très heureux » a déclaré le technicien italien.

Ancelotti face à un dilemme

Mais l’arrivée de Mbappé cause plusieurs problématiques, notamment en ce qui concerne la complémentarité avec les autres leaders du Real Madrid que sont Rodrygo, Vinicius Jr et Jude Bellingham. « Pourquoi les quatre fantastiques ne sont pas alignés ensemble ? Je ne sais pas. Il y a parfois eu un manque d'équilibre, c'est vrai. Et certains pourraient penser qu'en retirant l'un des meilleurs joueurs, le problème est résolu. Mais ce n'est pas le cas. Le problème défensif est le problème de tous » a lâché Ancelotti dans des propos rapportés par Real-France.