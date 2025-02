Pascal Praud : Le coup de gueule sur le prix de Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'argent et la rémunération des grands patrons en France est toujours un sujet qui fait énormément parler. Ça a encore été le cas à l'occasion de l'audition de Luca De Meo, directeur général de Renault, à la commission des Affaires économiques. De quoi alors faire réagir Pascal Praud, qui n'a pas hésité à utiliser le cas de Kylian Mbappé pour appuyer ses propos.

Directeur général de Renault, Luca De Meo est-il trop payé ? C'est la question lui qui a été posée par Benjamin Lucas, député écologiste du Nouveau Front populaire, lors de la commission des Affaires économiques. « Votre rémunération, en 2024, c’est 1,7 million d’euros fixe annuel, +30% en 2024. Ça fera sans doute rêver beaucoup de salariés qui nous regardent, a ironisé le député des Yvelines. Ça fera 5,5 millions d’euros sur un an hors actions, c’est-à-dire l’équivalent de 260 personnes au smic. Est-ce que vous pensez, monsieur le directeur général, que moralement, intellectuellement, par la force de votre travail, vous valez 260 travailleurs ? », a alors balancé Benjamin Lucas à Luca De Meo.

Le salaire de la discorde

Cette séquence n'a pas manqué d'interpeller Pascal Praud. Ainsi, en direct sur Cnews, le présentateur est monté au créneau pour défendre le directeur général de Renault, allant jusqu'à utiliser Kylian Mbappé et son prix pour cela. « La question c'est est-ce que moralement vous les valez. Après, on peut parler des sportifs, des comédiens. Mais est-ce que lui moralement il vaut 5x sa femme de ménage ? C'est pareil. Si on va sur ce terrain là, un député gagne 5 500€, une femme de ménage 1500€. Est-ce qu'il vaut 5x sa femme de ménage ? Non. Moralement, on vaut tous le même prix », a d'abord balancé Pascal Praud.

« On ne discute pas du prix de Mbappé »

Il a ensuite ajouté à propos de ce débat sur le salaire du directeur général de Renault : « Il se trouve qu'il est bien meilleur que nous pour diriger Renault. Et ça vaut un prix, ça s'appelle le prix du marché. On peut discuter de ce marché ? Non. C'est le marché. On ne discute pas du prix de Mbappé, c'est seulement entre le PSG et le Real Madrid. Vous n'avez pas à entrer dedans ».