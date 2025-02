Cristiano Ronaldo annonce le nouveau Zidane au Real Madrid !

Axel Cornic

Très présent dans les médias en ce moment, Cristiano Ronaldo a livré un nouvel entretien à la chaîne espagnole La Sexta. Il y raconte notamment sa vision du football actuel et porte un regard tout particulier sur son ancien club du Real Madrid, où une nouvelle star est en train de s’affirmer.

A 40 ans, Cristiano Ronaldo n’a toujours raccroché les crampons. Après avoir tout gagné en Europe, le Portugais a décidé de se lancer dans un nouveau défi en Arabie Saoudite, avec un contrat multimillionnaire avec Al Nassr. Mais cela ne l’empêche pas d’avoir toujours un œil sur ce qui se passe dans le Vieux Continent.

« J'aime beaucoup Jude Bellingham, il me rappelle Zidane »

Ainsi, lors d’un entretien accordé à La Sexta, Cristiano Ronaldo a notamment parlé de son ancien club du Real Madrid et de sa nouvelle star Jude Bellingham… qui le fait penser à une légende ! « J'aime beaucoup Jude Bellingham, il me rappelle Zidane. Il est encore très jeune et a tout son avenir devant lui. Il apportera beaucoup au Real Madrid » a déclaré le quintuple Ballon d’Or.

Un avenir tout tracé ?

Il faut dire que le parallèle entre Zinédine Zidane et Bellingham revient souvent depuis qu’il est arrivé au Real Madrid, qui avait dépensé plus de 110M€ pour l’arracher au Borussia Dortmund en 2023. Il y a leur poste, mais également leur style de jeu et surtout leur numéro. Car dès son arrivée, l’Anglais a souhaité faire un petit clin d’œil au français en choisissant le maillot floqué du numéro 5, qui était son numéro de 2001 à 2006.