Kylian Mbappé : Le «scandale hallucinant» dénoncé en direct

Samedi dernier, le Real Madrid s'est incliné sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (1-0). Une défaite toutefois rapidement éclipsée par une polémique concernant Kylian Mbappé. En effet, en Espagne, on ne parle que de cette action où un joueur catalan n'a pas reçu de carton rouge suite à un tacle sur le Français. Et Frédéric Hermel a rajouté un peu plus d'huile sur le feu.

Grâce à Carlos Romero, l'Espanyol Barcelone a fait tomber le Real Madrid. Mais le buteur catalan devait-il encore être sur le terrain au moment ? La polémique a éclaté puisque Romero s'est distingué avec un violent tacle par derrière sur Kylian Mbappé, non sanctionné d'un carton rouge, mais seulement d'un jaune.

« Je me suis excusé »

Après son geste sur Kylian Mbappé, Carlos Romero avait tout de même tenu à faire son mea culpa. Le joueur de l'Espanyol Barcelone avait alors expliqué : « Je savais qu'il était impossible d'arrêter Kylian dans la course, je l'ai arrêté du mieux que j'ai pu, c'était un peu moche, je n'ai pas aimé et je me suis excusé, ça reste là et c'est tout ».

« Incompréhensible »

Malgré tout, la polémique a éclaté en Espagne, le Real Madrid allant même jusqu'à faire un communiqué pour s'offusquer du non carton rouge suite à ce geste sur Kylian Mbappé. Au micro de RMC, Frédéric Hermel n'a lui pas hésité à parler d'un « scandale » : « Mais pourquoi il n'y a pas le VAR ? C'est incompréhensible. C'est un scandale hallucinant en Espagne. Depuis le VAR, il n'y a pas eu de plus gros scandale dans le foot espagnol ».