Arrivé l’été dernier en provenance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s'adapte à son nouveau rôle au Real Madrid, et les attentes sont grandes. Cristiano Ronaldo, ancienne icône du club, appelle à la patience, persuadé que le capitaine de l’équipe de France va parvenir à briller sous les couleurs merengue.

Pour Kylian Mbappé aussi, un changement de club nécessite un certain temps d’adaptation. Alors que les attentes sont énormes pour son aventure au Real Madrid, l’ancienne star du PSG a connu des premiers mois compliqués dans la capitale espagnole. S’il semble désormais lancé, Mbappé n’en reste pas moins scruté de près et aura fort à faire pour répondre aux attentes placées en lui. Cristiano Ronaldo appelle à l’indulgence.

« Si j'étais au Real Madrid, j’apprendrais à Mbappé jouer en 9 »

Ancienne star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a apporté son soutien à Kylian Mbappé dans un entretien diffusé dans l’émission El Chiringuito. « Le poste d'attaquant rend les choses un peu difficiles pour Mbappé, parce qu'il ne sait pas jouer comme attaquant à mon avis... Ce n'est pas qu'il ne sait pas jouer, mais ce n'est pas son poste. Si j'étais au Real Madrid, je lui apprendrais à jouer en 9, parce que je n'étais pas attaquant. À sa place, je jouerais comme Cristiano. Je ne suis pas dans la surface, j'apparais dans la surface. Il est rapide, il est puissant, il a de la vitesse. Il ne peut pas attendre qu'on lui adresse un centre pour marquer de la tête. Il a les jambes pour le faire », conseille Cristiano Ronaldo.

« Il va apporter beaucoup de joie au Real Madrid »

« Je dis aux supporters du Real Madrid de prendre soin de lui, il est très bon, il va apporter beaucoup de joie aux supporters du Real Madrid. Je l'aime beaucoup, et pas seulement pour sa jeunesse, du fait qu'il aimait Cristiano Ronaldo et qu'il était son idole. Mais je le vois vraiment comme un crack et il va apporter beaucoup de joie au Real Madrid », prévoit l’attaquant d’Al-Nassr.