Mbappé - PSG : Le clash continue !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement l'été dernier. Toutefois, le club de la capitale lui doit encore 55,4M€ de salaires et primes non versés la saison dernière. Après avoir saisi la FFF à deux reprises, le clan Mbappé a envoyé un courrier à l'instance ce mercredi.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid.

Une recrue inattendue pourrait bouleverser le paysage du foot européen. Le PSG frappe fort chez les jeunes ! ⚡

➡️ https://t.co/PFOcVBfLgJ pic.twitter.com/vkQYpwSTlJ — le10sport (@le10sport) February 6, 2025

Mbappé réclame 55,4M€ au PSG

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid pour 0€, un clash a éclaté avec le PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi doit encore 55,4M€ à son ancien numéro 7, et ce, pour des salaires et primes impayés la saison dernière. Pour réparer son préjudice, Kylian Mbappé a saisi la LFP. Si l'instance s'est rangée du côté du joueur, le PSG n'est toujours pas passé à la caisse. Par conséquent, le clan Mbappé s'est tourné vers la FFF.

Le clan Mbappé relance la FFF

Selon les informations de L'Equipe, Kylian Mbappé et son entourage ont saisi la commission de discipline de la FFF, puis la commission supérieure d'appel de cette instance. Sans réponse de leur part, le conseil du joueur a écrit à nouveau à la Fédération Français de Football ce mercredi, et ce, pour faire part de son étonnement de n'avoir eu aucun signe.