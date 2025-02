Kylian Mbappé : Pierre Ménès relance le clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En clash depuis des années avec Patrice Evra, Pierre Ménès n’a visiblement pas du tout apprécié les récentes sorties médiatiques de l’ancien latéral gauche de l’équipe de France au sujet du niveau de jeu de Kylian Mbappé. Et il a relancé le sujet en répondant sèchement à Evra sur sa chaine Youtube.

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne, Pierre Ménès et Patrice Evra ne passeront pas leurs vacances ensemble. L’ancien latéral gauche de Manchester United et de l’équipe de France fait d’ailleurs beaucoup parler de lui en ce moment, puisqu’il enchaine les interviews dans lesquelles il pointe notamment du doigt le véritable niveau de Kylian Mbappé par rapport aux autres légendes du football français.

Mbappé révèle comment Messi a changé la dynamique au PSG. Un aveu qui va surprendre les fans ! ⚽

➡️ https://t.co/cfklKRahF4 pic.twitter.com/HBQ1s72XXb — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 5, 2025

« Il n’arrive pas à la cheville de Papin »

« Pour moi, quand vous commencez à dire que c’est le meilleur joueur du monde ou l’un des meilleurs, je l’ai déjà, il n’arrive même pas à la cheville de Papin. Qu’on ne compare jamais Mbappé à Thierry Henry. Qu’on le compare jamais. Vous avez créé ce produit », avait notamment déclaré Patrice Evra au sujet de Kylian Mbappé. Et ces propos ne sont pas passés inaperçus, notamment chez Pierre Ménès.

Ménès répond sèchement à Evra

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès évoque ces propos d’Evra : « J’ai autre chose à faire que me jeter sur les interviews de Patrice Evra parce que je sais d’un qu’il va dire n’importe quoi, deux qu’il va déverser sa haine, et de trois qu’il va mentir. Sa sortie sur Mbappé est nulle. On a l’impression qu’il oublie juste que Mbappé a été champion du Monde avec les Bleus et qu’il a marqué trois buts en finale. Il le compare à Jean-Pierre Papin qui n’a quand même pas fait grand-chose globalement avec l’équipe de France. Balayer d’un revers de main un mec qui a déjà accompli tout ça à 26 ans, je trouve ça un peu fort de café », lâche Ménès. Voilà qui est clair.