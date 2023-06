C’est un échec total à l’OM, le vestiaire balance

Thibault Morlain

Malgré la 3ème place en Ligue 1, l’OM s’attendait à beaucoup mieux et il y avait d’ailleurs la place. En effet, les hommes d’Igor Tudor auraient titiller le PSG en haut du classement, mais aussi lever enfin un trophée avec la Coupe de France. Ça n’a pas été le cas et la désillusion a été énorme du côté de l’OM comme souligné par Dimitri Payet.

Encore une saison blanche pour l’OM ! Pourtant, cette saison, c’était peut-être la bonne pour enfin gagner quelque chose. Que ce soit en Ligue 1 avec un PSG faible ou en Coupe de France, l’OM aurait pu avoir son mot à dire. Ça n’a pas été le cas et il faut ajouter à cela l’élimination dès les poules de Ligue des Champions et la 3ème place en championnat…

Il vit un calvaire avec Tudor à l’OM, Payet règle ses comptes https://t.co/MMjSB0mD9R pic.twitter.com/dEhrYvyFmZ — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

« On a failli dans tous nos objectifs »

Pour France Football , Dimitri Payet s’est confié sur cette saison ratée de l’OM. Le capitaine olympien a alors expliqué : « C'est une grosse désillusion, on a failli dans tous nos objectifs ».

« C'était l'année où jamais »