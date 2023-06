OM : Payet a choisi le remplaçant de Tudor

Jean de Teyssière

Cette année encore, l'OM doit se mettre en chasse d'un nouvel entraîneur. Le 1er juin dernier, Igor Tudor annonçait sa démission, onze mois seulement après son arrivée. Son court mandat a tout de même fait quelques victimes comme Dimitri Payet, qui n'a pas beaucoup joué, Tudor ne sachant pas comment l'utiliser. Le Réunionnais a d'ailleurs évoqué le sujet du successeur de Tudor et pourrait avoir son mot à dire.

L'exercice 2022-2023 ne s'est pas passé comme prévu pour Dimitri Payet. Homme clé du système de Jorge Sampaoli la saison dernière, le Réunionnais s'est soudain retrouvé sur le banc, jouant le rôle de remplaçant de luxe. Avec Sampaoli, Payet avait passé 3730 minutes sur le terrain toutes compétitions confondues tandis qu'avec Tudor, il en aura passé 961. Aura-t-il son mot à dire sur le prochain entraîneur de l'OM ?

Payet - Tudor : la mayonnaise n'a jamais pris

Dès son arrivée à Marseille en juillet dernier, Igor Tudor avait fortement secoué toutes les habitudes olympiennes. Dimitri Payet, « marseillais à vie » et homme fort de la saison précédente, en avait fait les frais. Écarté du 11 de départ, le Réunionnais avait assez mal vécu sa mise au placard, tout en restant professionnel et évitant de faire des vagues. Mais cela avait créé un véritable mal-être au point que L'Équipe se posait la question de savoir s'il continuerait sa carrière au cas où Tudor resterait l'entraîneur la saison prochaine. Puis, Payet était carrément sorti du groupe lors des trois derniers matchs de la saison à cause d'une suspension. Finalement Tudor a fait ses valises, de quoi redonner le sourire à Payet.

OM : Payet balance une énorme annonce sur son avenir https://t.co/7itj9lUK3V pic.twitter.com/Dw9hDPP4Mt — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Payet va parler à Longoria