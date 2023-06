L'annonce du PSG pour le successeur de Galtier

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG aurait une nouvelle fois décidé de changer ses plans. Après une saison décevante dans l’ensemble, le club parisien devrait prochainement officiellement annoncer l’éviction de Christophe Galtier à un an de la fin de son contrat. Et alors que ces derniers jours, tout annonce que Julian Nagelsmann sera le nouvel entraîneur, les décideurs parisiens font preuve de prudence en interne.

Ce sera très certainement l’un des dossiers les plus chauds du mercato estival du PSG. Alors que le club parisien a terminé sa saison d’une bien triste manière face à Clermont à domicile (défaite 2-3), cette rencontre pourrait également la dernière apparition de Christophe Galtier sur le banc parisien. Avant ce match, l’Équipe avançait que la décision de ne pas poursuivre avec l’entraîneur français avait été prise en interne du côté des décideurs parisiens.

Julian Nagelsmann se rapproche de Paris…

Ainsi, le PSG le sait, il va falloir rapidement trouver une solution concernant la question de l’entraîneur. Ces derniers jours, il était annoncé notamment que Julian Nagelsmann (35 ans), démis de ses fonctions par le Bayern Munich en mars dernier, serait le prochain entraîneur du club français.

…Pourtant rien n’est fait dans ce dossier