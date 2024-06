OM : Les vérités de McCourt sur son projet à 100 milliards d’euros

Thibault Morlain

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt a également d’autres projets en parallèle. L’Américain est notamment entré en guerre contre les grosses entreprises de la nouvelle technologie. Cherchant à bâtir un meilleur Internet, McCourt aurait notamment pour projet de racheter… TikTok. Une opération à plus de 100 milliards d’euros évoquée par le patron de l’OM.

Récemment, un gros projet pour le moins étonnant de Frank McCourt était révélé : racheter TikTok. Alors qu’il était question d’une opération à plus de 100 milliards d’euros, le propriétaire de l’OM expliquait alors : « Je monte une offre pour TikTok afin de profiter de cette incroyable opportunité de remettre les gens aux commandes de la plateforme de médias sociaux la plus populaire. (…) Nous considérons cette acquisition potentielle comme une incroyable opportunité de catalyser une alternative au modèle technologique actuel qui a colonisé Internet ».

« Je souhaite que notre dignité nous soit rendue »

Frank McCourt sera-t-il prochainement à la tête de TikTok ? Pour le JDD , l’Américain en a dit plus sur ce projet, expliquant alors : « Même si je suis à l’origine de l’initiative, je souhaite que de nombreux individus deviennent propriétaires de TikTok pour aider à créer cet Internet alternatif. Je ne veux surtout rien contrôler, mais je souhaite que notre dignité nous soit rendue et qu’Internet cesse de nous exploiter pour créer un chaos massif dans le monde ».

« Elle détruit tout ce que nous aimons, elle est nuisible »