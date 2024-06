OM : McCourt répond à la colère des fans

Thibault Morlain

Cette saison a été compliquée à tous les étages pour l’OM, à la fois sportivement, mais aussi en dehors des terrains. Le club phocéen a connu différentes critiques et les dirigeants olympien se sont retrouvés dans le collimateur des fans. Frank McCourt a essuyé de très nombreuses et violentes et critiques, se voyant notamment reprocher son absence à Marseille. Face à cette colère, le patron de l’OM a tenu à répondre.

De passage à Marseille ces derniers jours, Frank McCourt a en revanche été très discret sur la Canebière tout au long de la saison. Le propriétaire de l’OM s’est alors vu reprocher son manque d’implication et les critiques ont été vives à ce propos. Pour le Journal du Dimanche , McCourt a alors expliqué son absence avec l’OM cette saison.



« J’adore l’OM et rien ne me rendrait plus heureux que d’assister à chaque match »

« Je suis ici pour faire savoir aux supporters que mon engagement est total. J’adore l’OM et rien ne me rendrait plus heureux que d’assister à chaque match. Mais mon emploi du temps ne l’a pas permis l’an passé avec de nombreux projets aussi prenants que fondamentaux. On a beaucoup travaillé en coulisses pour solidifier le club et sa gouvernance. J’espère pouvoir venir plus souvent à présent », a alors expliqué Frank McCourt.

« Je suis prêt à continuer d’investir tout ce qu’il faudra »